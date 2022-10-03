Китай не поддерживает ядерные угрозы путина

15:48 03 октября Киев, Украина

Ядерную войну невозможно выиграть, а «раздувание» ядерной угрозы не поможет решению конфликта в Украине, заявили в МИД КНР после многочисленных заявлений президента рф владимира путина на эту тему.

«Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь», – заявили в МИД КНР.

Пекин призвал все стороны «сохранять спокойствие и сдержанность» и стремиться к мирному урегулированию конфликта. Также в китайском МИДе назвали «гипотетическим вопросом» защиту Украины от ядерной агрессии. Однако признали, согласно «Совместной декларации о дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства» Китая и россии, Пекин обязался предоставить Украине гарантии безопасности в случае, если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».



Президент владимир путин, объявляя мобилизацию 21 сентября, обвинил США, Великобританию и НАТО в «ядерном шантаже» россии. Он сослался на некие высказывания, которые допускают применение против россии оружия массового поражения.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты россии и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – заявил путин, подчеркнув: «Это не блеф».

Позднее на церемонии аннексии регионов Украины 30 сентября путин сказал, что США «создали прецедент» с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году для принуждения Японии к миру. Также он предупредил, что ядерная доктрина россии позволяет применять ядерное оружие в ответ на угрозу территории страны и включил в ее состав оккупированные украинские области.



Если россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот и всю российскую группировку на оккупированных землях, предупредил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус.

«Мы <…> уничтожим все конвенциональные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, а также все (российские) корабли в Черном море», – сказал Петреус.

Если радиация от удара дойдет до стран НАТО, то это может быть расценено как агрессия против альянса со всеми вытекающими последствиями, добавил бывший глава ЦРУ. Официально Вашингтон сообщал, что поставил москву в известность о последствиях ядерного удара по Украине, но отказался раскрывать, в чем будут заключаться эти последствия.