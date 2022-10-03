Китай не поддерживает ядерные угрозы путина

Ядерную войну невозможно выиграть, а «раздувание» ядерной угрозы не поможет решению конфликта в Украине, заявили в МИД КНР после многочисленных заявлений президента рф владимира путина на эту тему.
Пекин призвал все стороны «сохранять спокойствие и сдержанность» и стремиться к мирному урегулированию конфликта. Также в китайском МИДе назвали «гипотетическим вопросом» защиту Украины от ядерной агрессии. Однако признали, согласно «Совместной декларации о дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства» Китая и россии, Пекин обязался предоставить Украине гарантии безопасности в случае, если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».
Президент владимир путин, объявляя мобилизацию 21 сентября, обвинил США, Великобританию и НАТО в «ядерном шантаже» россии. Он сослался на некие высказывания, которые допускают применение против россии оружия массового поражения.
Президент владимир путин, объявляя мобилизацию 21 сентября, обвинил США, Великобританию и НАТО в «ядерном шантаже» россии. Он сослался на некие высказывания, которые допускают применение против россии оружия массового поражения.
Позднее на церемонии аннексии регионов Украины 30 сентября путин сказал, что США «создали прецедент» с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году для принуждения Японии к миру. Также он предупредил, что ядерная доктрина россии позволяет применять ядерное оружие в ответ на угрозу территории страны и включил в ее состав оккупированные украинские области.
Если россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот и всю российскую группировку на оккупированных землях, предупредил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус.
Если россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, США уничтожат Черноморский флот и всю российскую группировку на оккупированных землях, предупредил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус.
Если радиация от удара дойдет до стран НАТО, то это может быть расценено как агрессия против альянса со всеми вытекающими последствиями, добавил бывший глава ЦРУ. Официально Вашингтон сообщал, что поставил москву в известность о последствиях ядерного удара по Украине, но отказался раскрывать, в чем будут заключаться эти последствия.
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