17:32 06 октября Киев, Украина





В запросе отмечалось, что Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерреш, и Европейский Союз решительно осудили варварскую атаку российских военных на сельский магазин и убийство гражданских жителей. Был задан вопрос, может ли Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН и великая мировая держава, осудить это очевидное военное преступление. Китай избегает осуждения россии в связи с убийством более пятидесяти гражданских жителей села Гроза на Харьковщине. В ответе представителя МИД Китая на информационный запрос корреспондента Укринформа нет конкретного осуждения действий россии.В запросе отмечалось, что Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерреш, и Европейский Союз решительно осудили варварскую атаку российских военных на сельский магазин и убийство гражданских жителей. Был задан вопрос, может ли Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН и великая мировая держава, осудить это очевидное военное преступление.

В ответе представителя дипломатического ведомства, предоставленном его офисом, говорится: "Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальной сдержанности, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий".

В ответе нет ни слова об осуждении террористического нападения российских военных, а также о сочувствии украинскому народу.



Китай продолжает придерживаться "нейтральности" в отношении войны, одновременно развивая "стратегическое партнерство без границ" с россией. В частности, на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину в конце февраля, Китай обнародовал собственный "мирный план из 12 пунктов", который, по мнению аналитиков, более соответствует интересам россии, так как не предоставляет конкретных мер осуждения и призывает к немедленному прекращению боевых действий без восстановления территориальной целостности Украины.