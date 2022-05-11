Китай искажает информацию о войне в Украине в угоду москве

17:32 11 мая Киев, Украина

Ряд связанных с правительством Китая СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях распространяют прокремлевскую позицию в китайском интернете, искажая новости о войне в Украине.





Анонимные участники движения Great Translation Movement разоблачили пророссийскую пропаганду, которую ведут китайские СМИ. В частности, указали на неправильные переводы статей международных изданий. Причем ошибкой это назвать сложно: зачастую китайские медиа просто меняют страну, и Россия у них становится Украиной.



Так, 21 апреля в публикации Guardian рассказывается, как мирные жители, погибшие во время российской оккупации украинского города Буча, были убиты флешеттами — небольшими металлическими стрелами-дротиками. По словам опрошенных изданием судмедэкспертов, этими предметами были начинены снаряды российской артиллерии.



Однако официальное государственное СМИ Китая South Reviews, которое принадлежит Guangzhou Daily Newspaper Group, исказило перевод. В публикации утверждалось, что снаряды запустили украинские военные. Текст South Review был следующим: «The UK Guardian опубликовала Об этом сообщает The Guardian.Анонимные участники движения Great Translation Movement разоблачили пророссийскую пропаганду, которую ведут китайские СМИ. В частности, указали на неправильные переводы статей международных изданий. Причем ошибкой это назвать сложно: зачастую китайские медиа просто меняют страну, и Россия у них становится Украиной.Так, 21 апреля в публикации Guardian рассказывается, как мирные жители, погибшие во время российской оккупации украинского города Буча, были убиты флешеттами — небольшими металлическими стрелами-дротиками. По словам опрошенных изданием судмедэкспертов, этими предметами были начинены снаряды российской артиллерии.Однако официальное государственное СМИ Китая South Reviews, которое принадлежит Guangzhou Daily Newspaper Group, исказило перевод. В публикации утверждалось, что снаряды запустили украинские военные. Текст South Review был следующим: «The UK Guardian опубликовала

первые результаты вскрытия тел в Буче: смерти были вызваны обстрелом со стороны Украины».

In China's EN-CN dictionary, "Russia" translates into "Ukraine." @guardian @Lorenzo_Tondo, MISTRANSLATION of your article by South Reviews. This is official state media, a subsidiary of the #CCP owned Guangzhou Daily Newspaper Group.#大翻译运动 #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/pV8vDRbga1 — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) April 26, 2022

Эту информацию стали распространять и на китайском сервисе микроблогов Weibo. В специализирующемся на военной тематике аккаунте с 4,7 миллионами подписчиков появилась запись: «Хотя The Guardian обычно публикует антироссийские комментарии, на этот раз заключение судмедэксперта оказалось полной противоположностью». Guardian сообщил, что 6 мая автор изменил свой пост.



В издании отметили, что неправильно переведенная статья вызвала много споров даже в китайских социальных сетях, которые тщательно отслеживаются. На подлог указали многие англоязычные пользователи Weibo. 27 апреля проект China Fact Check назвал это «ошибочным переводом».



Guardian рассказала, что в других случаях пророссийские аккаунты в китайских соцсетях «манипулировали новостями, поступающими с украинского фронта».



Например, 8 апреля зарубежные СМИ



В тот же день популярный военный аккаунт на Weibo с более чем 34 миллионами подписчиков заявил, что нападение совершили украинские войска. В конце поста автор добавил хэштег, в котором говорилось, что американские лаборатории в Украине работают над восемью тяжелыми В издании отметили, что неправильно переведенная статья вызвала много споров даже в китайских социальных сетях, которые тщательно отслеживаются. На подлог указали многие англоязычные пользователи Weibo. 27 апреля проект China Fact Check назвал это «ошибочным переводом».Guardian рассказала, что в других случаях пророссийские аккаунты в китайских соцсетях «манипулировали новостями, поступающими с украинского фронта».Например, 8 апреля зарубежные СМИ сообщили , что Россия ударила по вокзалу в Краматорске двумя баллистическими ракетами с кассетной боеголовкой, в результате чего 50 человек погибли и сотни получили ранения.В тот же день популярный военный аккаунт на Weibo с более чем 34 миллионами подписчиков заявил, что нападение совершили украинские войска. В конце поста автор добавил хэштег, в котором говорилось, что американские лаборатории в Украине работают над восемью тяжелыми

инфекционными заболеваниями.

Такие публикации тиражируются в китайских медиа и соцсетях, несмотря на то, что руководство страны придерживается нейтральной позиции по поводу войны. В феврале Китай воздержался на голосовании ООН по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций.



Участники движения Great Translation Movement отметили, что существует «колоссальная пропасть» между сообщениями, которые китайское правительство транслирует внутри страны и для остального мира.



Возможно, таким образом компартия готовит население к нападению на Тайвань. Ранее сообщалось, что китайское руководство внимательно следит за происходящим в Украине, чтобы учесть просчеты путинской «спецоперации» и не повторить этот опыт при реализации своих планов. Власти даже поручили провести всесторонний «стресс-тест» экономики, чтобы узнать, как на стране могут отразиться санкции, аналогичные тем, что западные страны ввели против России. Кроме того, Китай решил защитить свои зарубежные активы.