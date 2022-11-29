Китай и россия: Сунак назвал главные угрозы Британии и пообещал сохранить поддержку Украины

14:21 29 ноября Киев, Украина





Об этом заявил премьер-министр Великобритании Главными вызовами для Великобритании остаются действия Китая и россии, поэтому королевство будет сохранять или даже увеличит поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время первой внешнеполитической речи с начала своей каденции.

"Сегодня темпы геополитических изменений ускоряются. Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. россия после многих лет продвижения границ бросает вызов основополагающим принципам Устава ООН. Китай открыто борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти", - отметил чиновник.

По его словам, перед лицом этих вызовов недостаточно строить краткосрочные планы или предпринимать попытки выдать желаемое за действительное.

"Во-первых, поддерживая Украину, мы также активизируем наши европейские отношения для преодоления таких вызовов как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, мы рассматриваем Китай в более долгосрочной перспективе, укрепляя нашу устойчивость и защищая нашу экономическую безопасность", - подчеркнул Сунак.

Британский премьер констатировал, что Китай бросает системный вызов ценностям и интересам страны.

"Вызов, который становится более острым, поскольку он движется к еще большему авторитаризму", - отметил политик.

Кроме того, Риши Сунак подчеркнул террористические методы, которыми прибегает россия в войне против Украины.

"В Украине я увидел, как внимание россии смещается от кровопролитных столкновений на поле боя до жестокого обращения с гражданским населением. Это было зафиксировано в изуродованных зданиях и грудах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне — от застенков до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках. Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть Чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче - с целью превратить его в оружие войны", — сказал премьер-министр Британии.

Следовательно, он заверил, что в 2023 году королевство будет продолжать поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.