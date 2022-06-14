Китай готовится к проведению "специальной операции" на Тайване

12:13 14 июня Киев, Украина

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил, сообщают государственные СМИ, не приводя полный текст указа.

Указ вступает в силу 15 июня и регулирует «основные принципы, организацию и командование войсками, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение боевых заданий» Среди заявленных целей документа значится «поддержание национального суверенитета, региональной стабильности, регулирование организации и проведение мирных военных операций».

Таким образом Пекин сможет на "законном" уровне использовать свою армию для вторжения на Тайвань без объявления войны островным властям под видом «специальной операции».

Хотя Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая (КПК) и не входил в состав Китайской Народной Республики, а его 23 миллиона человек не желают отказываться от своего суверенитета или демократического образа жизни, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории.

Ничего не напоминает?

Эксперты полагают, что Пекин может воспользоваться тем, что Запад сосредоточил сейчас свое внимание на россии, усиливая против нее санкции и военную помощь Украине. И на вторую «экономическую войну» у них просто не хватит резервов.