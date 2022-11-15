Кислица представил в ООН проект резолюции по компенсации Украине ущерба, причиненного рф

18:49 14 ноября Киев, Украина





Об этом поспред сообщил в Twitter. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, вызванного развязанной россией войной в Украине.Об этом поспред сообщил в Twitter.

"Предложение, которое сегодня перед вами является провозглашением того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию", — заявил Кислица.

Он добавил, что россия с группой "в защиту Устава ООН" - Сирия, КНДР, Никарагуа... пытаются саботировать принятие резолюции.



По словам Кислицы, документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств и "сохранения надежды на справедливость для миллионов тех, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя великой страны".



Документ под названием "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины" подготовлен Украиной при соавторстве около полусотни стран. Он содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией, и рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.



Постоянные представители российской федерации при ООН Василий Небензя заявил: "Мероприятие всеми силами пытается придать некую видимость легитимности, чтобы начать пользоваться замороженными деньгами России". Он добавил, что Западу "давно хочется" разморозить средства рф, чтобы покупать оружие Киеву.



Представитель Польши в ООН заявил, что россия обязана полностью возместить ущерб.

"Польша решительно поддерживает создание международного реестра ущерба, нанесенного неспровоцированной агрессией россии против Украины. Мы твердо уверены, что все убытки должны быть компенсированы в независимости от того, когда и где они были причинены", — сказал он.

Представитель африканской Эритреи заявил, что проект резолюции "нет достаточной правовой основы и не соответствует практике Генассамблеи".