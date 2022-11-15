Кислица представил в ООН проект резолюции по компенсации Украине ущерба, причиненного рф

18:49 14 ноября Киев, Украина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, вызванного развязанной россией войной в Украине.

Об этом поспред сообщил в Twitter.
"Предложение, которое сегодня перед вами является провозглашением того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию", — заявил Кислица.
Он добавил, что россия с группой "в защиту Устава ООН" - Сирия, КНДР, Никарагуа... пытаются саботировать принятие резолюции.

По словам Кислицы, документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств и "сохранения надежды на справедливость для миллионов тех, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя великой страны".

Документ под названием "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины" подготовлен Украиной при соавторстве около полусотни стран. Он содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией, и рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

Постоянные представители российской федерации при ООН Василий Небензя заявил: "Мероприятие всеми силами пытается придать некую видимость легитимности, чтобы начать пользоваться замороженными деньгами России". Он добавил, что Западу "давно хочется" разморозить средства рф, чтобы покупать оружие Киеву.

Представитель Польши в ООН заявил, что россия обязана полностью возместить ущерб.
"Польша решительно поддерживает создание международного реестра ущерба, нанесенного неспровоцированной агрессией россии против Украины. Мы твердо уверены, что все убытки должны быть компенсированы в независимости от того, когда и где они были причинены", — сказал он.
Представитель африканской Эритреи заявил, что проект резолюции "нет достаточной правовой основы и не соответствует практике Генассамблеи".