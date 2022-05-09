Кинах может вернуться в большую политику

Бывшему премьер министру Украины и соратнику Виктора Януковича Анатолию Кинаху подискивают новую должность.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Кинаха предложили назначить главой совета от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации.
Как отмечают в ОПУ, с 2016 года у деятельности Национального совета не было надлежащего организационного обеспечения, а следовательно, она не могла быть в полной мере эффективной.
Напомним, что Анатолий Кинах был депутатом от Партии регионов и в 2010 году голосовал за ратификацию харьковских соглашений. В марте этого года сообщалось, что Служба безопасности Украины по поручению СНБО изучит обстоятельства ратификации харьковских соглашений 2010 года в Верховной Раде и «роль каждого», кто в то время был народным депутатом.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Кинаха предложили назначить главой совета от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации.
Как отмечают в ОПУ, с 2016 года у деятельности Национального совета не было надлежащего организационного обеспечения, а следовательно, она не могла быть в полной мере эффективной.
Напомним, что Анатолий Кинах был депутатом от Партии регионов и в 2010 году голосовал за ратификацию харьковских соглашений. В марте этого года сообщалось, что Служба безопасности Украины по поручению СНБО изучит обстоятельства ратификации харьковских соглашений 2010 года в Верховной Раде и «роль каждого», кто в то время был народным депутатом.
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