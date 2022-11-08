Ким предупредил о распространении фейковой информации о массовой эвакуации из региона

17:27 08 ноября Киев, Украина

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким разоблачил фейковую информацию в соцсетях о массовой эвакуации из региона.

Ким отметил, что в соцсетях распространяется информация о якобы эвакуации в Николаевской области, причем для этого специально были созданы фейковые аккаунты.

Глава ОВА призвал не обращать внимания на дезинформацию и доверять только проверенным источникам.
 
"Доброе утро, мы из Украины! Разгоняют фейк в сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Это не так. Не волнуйтесь и следите за официальной информацией", — подчеркнул Ким.