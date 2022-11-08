Ким предупредил о распространении фейковой информации о массовой эвакуации из региона

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким разоблачил фейковую информацию в соцсетях о массовой эвакуации из региона.
Ким отметил, что в соцсетях распространяется информация о якобы эвакуации в Николаевской области, причем для этого специально были созданы фейковые аккаунты.
Глава ОВА призвал не обращать внимания на дезинформацию и доверять только проверенным источникам.
Ким отметил, что в соцсетях распространяется информация о якобы эвакуации в Николаевской области, причем для этого специально были созданы фейковые аккаунты.
Глава ОВА призвал не обращать внимания на дезинформацию и доверять только проверенным источникам.
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