Киевский областной совет лишил полномочий восьмерых депутатов ОПЗЖ

17:08 17 октября Киев, Украина

Киевский областной совет принял решение о временной приостановке полномочий восьми депутатов, которые были избраны по спискам партии ОПЗЖ, запрещенной в Украине.



Об этом сообщил депутат облсовета от фракции "Европейская Солидарность Киевщины" Роман Тытыкало на своей странице в Facebook.



Проект решения, поддержанный Киевским областным советом, касается временной приостановки полномочий депутатов VIII созыва, которые были избраны по избирательным спискам партии ОПЗЖ. В законе Украины прописаны четкие основания для приостановки полномочий депутата, включая запрет политической партии. Однако, законопроект, который бы предусматривал такое основание, пока не был принят Верховной Радой. Тем не менее, согласно Тытыкало, существует юридическая неопределенность, и общественность требует приостановки полномочий депутатов, избранных от ОПЗЖ.



/>Депутаты ОПЗЖ присутствовали на заседании областного совета и участвовали в голосовании, но после принятия решения, все они покинули зал. Возврат к участию в заседаниях возможен только после отмены данного решения через суд.



Роман Тытыкало также сообщил, что подобные инициативы о приостановке полномочий депутатов ОПЗЖ будут представлены в других регионах Киевской области, и он надеется, что подобные решения будут приниматься и в других регионах Украины.