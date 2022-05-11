Киев возмутило заявление главы Volkswagen закончить войну ради экономики

Директор компании Volkswagen Герберт Дисс призвал Евросоюз закончить войну путём переговоров ради экономики континента.
Об этом сообщает Financial Times.
Об этом сообщает Financial Times.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал слова бизнесмена, расходящиеся с позицией канцлера Германии, который пообещал и дальше предоставлять Украине оружие.
В марте компания Volkswagen приостановила местное производство и экспорт в Россию.
Он добавил, что Дисс должен "призвать Кремль немедленно прекратить боевые действия против мирного населения Украины" .
Слова главы Volkswagen появились в день, когда Владимир Путин подтвердил цели войны россии против Украины на своем ежегодном параде в День победы в Москве.
Financial Times подчеркивает, что заявления Дисса появились на следующий день после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал и дальше поставлять Украине оружие, добавив, что капитуляция перед грубой силой – это не вариант ни для Украины, ни для Европы.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда глава Volkswagen попадает в скандал из-за своих слов.
В 2019 году он извинялся за использование фразы "Ebit macht frei" ("Прибыль сделает вас свободными"), что является очевидным перефразированием из "Arbeit macht frei" ("Работа сделает вас свободными") - надписи, выкованной на воротах в концлагерь Аушвиц.
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