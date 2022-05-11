Киев возмутило заявление главы Volkswagen закончить войну ради экономики

16:46 10 мая Киев, Украина





Об этом сообщает Financial Times. Директор компании Volkswagen Герберт Дисс призвал Евросоюз закончить войну путём переговоров ради экономики континента.Об этом сообщает Financial Times.

«Я думаю, что мы все должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну, вернуться к переговорам и вернуться к попыткам вновь открыть мир. Я думаю, что мы не должны отказываться от открытых рынков и свободной торговли, и я думаю, что мы не должны отказываться от переговоров и попыток урегулирования», – сказал Дисс в понедельник на форуме, где обсуждалось будущее автомобилей.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал слова бизнесмена, расходящиеся с позицией канцлера Германии, который пообещал и дальше предоставлять Украине оружие.

«Лучшая стратегия для крупнейшего немецкого бизнеса – полностью разорвать деловые связи с Россией, а затем призвать Россию прекратить войну и вернуться к демократии», - сказал Кулеба.

В марте компания Volkswagen приостановила местное производство и экспорт в Россию.

"В Киеве люди предпочли бы, чтобы генеральный директор Volkswagen обратился к президенту путину лично, человеку, которого он хорошо знает, и человеку, развязавшему эту разрушительную войну против народа Украины" , - сказал Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

Он добавил, что Дисс должен "призвать Кремль немедленно прекратить боевые действия против мирного населения Украины" .



Слова главы Volkswagen появились в день, когда Владимир Путин подтвердил цели войны россии против Украины на своем ежегодном параде в День победы в Москве.



Financial Times подчеркивает, что заявления Дисса появились на следующий день после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал и дальше поставлять Украине оружие, добавив, что капитуляция перед грубой силой – это не вариант ни для Украины, ни для Европы.



Стоит отметить, что это не первый раз, когда глава Volkswagen попадает в скандал из-за своих слов.



В 2019 году он извинялся за использование фразы "Ebit macht frei" ("Прибыль сделает вас свободными"), что является очевидным перефразированием из "Arbeit macht frei" ("Работа сделает вас свободными") - надписи, выкованной на воротах в концлагерь Аушвиц.