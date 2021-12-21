Киев требует от Минска освобождения украинских правозащитников

Андрей Ермак обратился к минским властям с требованием о скорейшем освобождении украинских правозащитников и журналистов.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали незаконно и безосновательно.
По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.
Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.
Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.
«Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами», - отметил Андрей Ермак.
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