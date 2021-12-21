Киев требует от Минска освобождения украинских правозащитников

16:42 13 Август Киев, Украина

Андрей Ермак обратился к минским властям с требованием о скорейшем освобождении украинских правозащитников и журналистов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали незаконно и безосновательно.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», - сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

«Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами», - отметил Андрей Ермак.