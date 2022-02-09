Киев скептически реагирует на заявления Макрона о прогрессе в украинско-российском кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть возможность для дальнейших переговоров по деэскалации кризиса на украинско-российской границе после переговоров со своим украинским коллегой президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Тем временем наращивание российской военной мощи вокруг Украины не ослабевает. Шесть российских военных кораблей направились в Черное море из Средиземного моря во вторник. Москва разместила более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной и еще 20 000 в соседней Беларуси, где они принимают участие в совместных военных учениях. Запад опасается неизбежности вторжения, но Москва отрицает, что у нее есть такие планы.
Президент Франции заявил, что получил заверения от президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве в понедельник.
Президент Франции заявил, что получил заверения от президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве в понедельник.
Однако представитель Кремля оспорил тот факт, что президент Путин дал какие-либо гарантии в отношении прекращения военных учений вблизи границы с Украиной.
Минские соглашения
Президент Макрон сказал, что ключом к прекращению кризиса является выполнение Минского протокола, дорожной карты, спонсируемой Францией и Германией в рамках так называемых переговоров в нормандском формате, направленных на прекращение конфликта между поддерживаемыми Россией боевиками и правительственными войсками на востоке Украины.
Президент Украины Зеленский согласился с возможностью, но сказал, что президент России Путин должен доказать свою приверженность.
Киевская обеспокоенность
Украина по-прежнему скептически относится к сделке, говорит Александр Титов, аналитик по России из Квинсского университета в Белфасте.
По словам Квентина Пила из лондонской политической группы Chatham House, в Украине есть опасения по поводу того, что президент Макрон мог предложить России.
Путинская гордость
Несмотря на эти подозрения, Макрон оставил открытыми дипломатические каналы.
Несмотря на эти подозрения, Макрон оставил открытыми дипломатические каналы.
Будет ли этого достаточно для предотвращения конфликта, покажет время. Европейские дипломатические усилия продолжатся на следующей неделе, когда канцлер Германии Олаф Шольц должен посетить Москву для переговоров с президентом Путиным.
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