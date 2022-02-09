Киев скептически реагирует на заявления Макрона о прогрессе в украинско-российском кризисе

13:46 09 Февраль Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть возможность для дальнейших переговоров по деэскалации кризиса на украинско-российской границе после переговоров со своим украинским коллегой президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Наше желание на следующие недели и месяцы состоит в том, чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли вновь задействовать новые механизмы гарантий, устойчивую деэскалацию. В этом контексте то спокойствие, которое вы демонстрируете, рефлексия со стороны всех участвующих сторон как на словах, так и на деле необходимы», — сказал Макрон Зеленскому на пресс-конференции по итогам переговоров.





Президент Франции заявил, что получил заверения от президента России Владимира Тем временем наращивание российской военной мощи вокруг Украины не ослабевает. Шесть российских военных кораблей направились в Черное море из Средиземного моря во вторник. Москва разместила более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной и еще 20 000 в соседней Беларуси, где они принимают участие в совместных военных учениях. Запад опасается неизбежности вторжения, но Москва отрицает, что у нее есть такие планы.Президент Франции заявил, что получил заверения от президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве в понедельник.

«Что касается обсуждений военных аспектов и аспектов безопасности, как я очень четко сказал вчера, у нас был обмен мнениями с президентом Путиным, и он сказал мне, что не будет поддерживать какую-либо эскалацию. Я думаю, что это важно», — сказал Макрон.

Однако представитель Кремля оспорил тот факт, что президент Путин дал какие-либо гарантии в отношении прекращения военных учений вблизи границы с Украиной.



Минские соглашения

Президент Макрон сказал, что ключом к прекращению кризиса является выполнение Минского протокола, дорожной карты, спонсируемой Францией и Германией в рамках так называемых переговоров в нормандском формате, направленных на прекращение конфликта между поддерживаемыми Россией боевиками и правительственными войсками на востоке Украины.

«Минские соглашения — это еще и лучшая защита территориальной целостности Украины. Основываясь на приверженности двух сторон, российской и украинской, теперь у нас есть возможность продвигать переговоры... Эта общая решимость — единственный путь, который позволит нам построить мир, единственный путь, который позволит нам найти жизнеспособное политическое решение", - сказал Макрон.

Президент Украины Зеленский согласился с возможностью, но сказал, что президент России Путин должен доказать свою приверженность.

«Вообще, я не совсем доверяю словам. Поэтому я считаю, что каждый политик может показать свою открытость конкретными делами. У нас есть платформа, Нормандский формат. Мы очень позитивно реагируем на встречу политических советников. Я считаю, что после этой встречи может быть возможность — если будет открытость — для встречи лидеров. И там можно продемонстрировать свою открытость», — сказал Зеленский.

Киевская обеспокоенность

Украина по-прежнему скептически относится к сделке, говорит Александр Титов, аналитик по России из Квинсского университета в Белфасте.

«Москва рассматривает Минские [соглашения] как способ восстановить некую форму присутствия в Украине ее пророссийских сил и помешать Украине официально вступить в НАТО. Украина по тем же причинам выступает против», — сказал Титов.

По словам Квентина Пила из лондонской политической группы Chatham House, в Украине есть опасения по поводу того, что президент Макрон мог предложить России.

«Украинцы опасаются, что за всем этим Россия просто хочет дать сепаратистам на Донбассе право вето на любое будущее конституционное устройство Украины», — сказал Пил.

Путинская гордость

Несмотря на эти подозрения, Макрон оставил открытыми дипломатические каналы.

«Я думаю, что Эммануэль Макрон заметил необходимость подыгрывать чувству гордости Путина. Приехать в Москву, посидеть с Путиным и отдать Путину, если хотите, чуть ли не ведущую роль в переговорах — это именно то, чего действительно жаждет российский президент», — сказал Пил.

Будет ли этого достаточно для предотвращения конфликта, покажет время. Европейские дипломатические усилия продолжатся на следующей неделе, когда канцлер Германии Олаф Шольц должен посетить Москву для переговоров с президентом Путиным.