Киев: Протесты против укрупнения районов

12:13 15 Июль Киев, Украина

Один из законодательных актов, запланированных к рассмотрению Верховной Радой, вызвал недовольство народа. Люди вышли к стенам здания, чтобы потребовать не принимать решения об укрупнении административно-территориальных единиц.

Сегодня, 15 июля, представители разных регионов Украины вышли на акцию протеста под стены Верховной Рады. Митингующие выступают против укрупнения районов и требуют снять с повестки дня постановление № 3560 о создании и ликвидации районов в Украине.

Напомним, в Украине решили полностью перекроить административно-территориальное деление, существенно сократив количество районов. По планам - вместо 490 оставить в Украине всего 118 районов.

Карты нового административного деления по всем областям публикует правительственный портал «Децентрализация». В министерстве отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений облгосадминистраций. Рекомендации определяют минимальную численность населения в районе 150 000 жителей.

Всего в Украине сейчас 490 районов. С проведением реформы местного самоуправления и территориальной организации власти 26 районов оказались полностью покрыты объединенными территориальными общинами (ОТО), к которым в рамках децентрализации перешли почти все полномочия райгосадминистраций и районных советов. Территории 164 районов покрыты ОТО от 50% до 99%.

Только на территории 75 районов (16%) не создано ни одной ОТО. Фактически институт райгосадминистраций полноценно функционирует только на территории этих 75 районов. Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, после реформы будут предоставляться на уровне общин.