Киев посетила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

20:32 09 мая Киев, Украина

Для встречил с главой Украины Владимиром Зеленским в Киев прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Глава государства подчеркнул, что ценит поддержку Украины и осуждение агрессивной войны России со стороны Совета Европы.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, которые исключили Россию из своего состава из-за ее действий. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны", - подчеркнул он.

"Для нас важно, что вы воочию убедились в военных преступлениях, которые совершали оккупанты в Киевской области", - добавил он.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы.



Стороны коснулись, среди прочего, инициатив по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису генпрокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.



Отмечается, что одним из ключевых вопросов для Украины является защита прав человека на временно оккупированных территориях, поэтому были обсуждены пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы.

"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и в дальнейшем – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины с временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.