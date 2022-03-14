Киев: под обстрел российских оккупантов попал завод "Антонов"

08:49 14 марта Киев, Украина

Российские кафиры обстреляли завод «Антонов» в Киеве утром в понедельник, 14 марта. На месте взрывов трудятся пожарные. Об этом сообщает пресс- служба Киевской городской государственной администрации.



«В Киеве кафиры обстреляли многоэтажку и завод «Антонов». На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы», – говорится в сообщении.



По предварительной информации, в результате обстрелов в Киеве погибли два человека. Еще семь человек получили ранения. С места взрыва в жилом доме в Оболонском районе спасатели эвакуировали около 70 человек.