Киев отозвал своего посла из Беларуси: необходимы консультации

400;">Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев "впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делает это исключительно из-за недопустимых действий Минска"
Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр напомнил, что 14 августа официальный Минск передал Москве 32 гражданина России, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. При этом Кулеба выразил уверенность, что это сделано "несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине".
Офис генерального прокурора Украины добивался от Белоруссии выдачи 28 задержанных. По версии украинских следователей, они принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее украинский МИД заявлял, что официально обнародованы результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию, высказанную ЕС об этих выборах.
Совещание Зеленского с силовиками
17 августа за несколько часов до заявления МИД Украины об отзыве посла из Минска президент страны Владимир Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии, на котором присутствовали руководители разведывательных органов, силовых структур, а также главы ряда областей.
Зеленский отметил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину. По данным пресс-службы президента, на совещании была проанализирована как внутриполитическая ситуация в Белоруссии, так и "многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий". По его итогам "сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", указали в офисе Зеленского.
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