Киев отозвал своего посла из Беларуси: необходимы консультации

400;">Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев "впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делает это исключительно из-за недопустимых действий Минска"

Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, - цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. - Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска".

Министр напомнил, что 14 августа официальный Минск передал Москве 32 гражданина России, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. При этом Кулеба выразил уверенность, что это сделано "несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине".

Офис генерального прокурора Украины добивался от Белоруссии выдачи 28 задержанных. По версии украинских следователей, они принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого [президент Белоруссии] Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Белоруссии. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Белоруссии, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Белоруссии, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - заключил Кулеба.

Ранее украинский МИД заявлял, что официально обнародованы результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию, высказанную ЕС об этих выборах.

Совещание Зеленского с силовиками

17 августа за несколько часов до заявления МИД Украины об отзыве посла из Минска президент страны Владимир Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии, на котором присутствовали руководители разведывательных органов, силовых структур, а также главы ряда областей.

Зеленский отметил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину. По данным пресс-службы президента, на совещании была проанализирована как внутриполитическая ситуация в Белоруссии, так и "многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий". По его итогам "сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", указали в офисе Зеленского.