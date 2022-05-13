Киев обеспокоен намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму

14:43 10 августа Киев, Украина

Российская Федерация тотально изменила баланс в Черном море, полностью его милитаризировав, но особое беспокойство вызывают действия России, направленные на подготовку полуострова Крым к развертыванию там ядерного оружия.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом, информирует Минреинтеграции.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников.

Он добавил, что именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы.

"Сейчас то же самое происходит с «Северным потоком-2». Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", - отметил Резников.

Он также выразил убеждение, что надо усилить санкции против компаний, которые реализуют этот проект, и не допустить его запуска. "Важно расширить безопасный пакет для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявил вице-премьер.



Как сообщалось, 6 июля первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявляла, что Россия уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия и активно развивает инфраструктуру для него.