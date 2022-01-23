Киев готов просить Лондон о переброске войск в Украину - Пристайко

08:45 23 Январь Киев, Украина

В условиях непредсказуемости поведения и продолжающихся военных угроз со стороны России политическое руководство Украины идет на новые шаги, чтобы укрепить обороноспособность страны. Как бы не была сильна украинская армия, но от помощи западных партнеров не откажется. Более того, как заявил в недавнем интервью посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, если Кремль пойдет в широкомасштабное наступление на Украину, Киев будет просить Лондон о переброске в нашу страну британских войск.

Ради защиты своей страны от сильного врага, не стоит пренебрегать такой возможностью. Как заметил Пристайко, Украина примет любую помощь, как в виде вооружений, так и в виде иностранных легионов.

На сегодня Британия подтвердила свою готовность поставлять оружие и накануне поставила вУкраину2000 ракетных установок.