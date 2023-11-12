Киев готов идти на определенные уступки Венгрии для продвижения в ЕС - Данилов

07:51 11 ноября Киев, Украина

Как преграда на пути Украины в Евросоюз упорно стоит Венгрия. При этом выдвигаются как всегда популярные претензии в вопросах нацменшинства. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что переговоры о членстве не должны начинаться, и это четкая позиция Венгрии.

Украина готова пойти на компромиссы с Венгрией ради вступления в Европейский Союз. Об этом в эфире Украинского радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что для Украины в этом не будет сложностей.

"Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашей вице-премьер-министра Стефанишиной, которая непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет тяжело", - сказал Данилов.

Таким образом, он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировании Будапештом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Данилов добавил, что соответствующие нормативно правовые акты уже были подготовлены и будут приняты для того, чтобы "Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах".

По мнению секретаря СНБО, если Киев в короткие сроки выполнит требования ЕС, европейское сообщество не будет против вступления Украины.

В то же время Данилов отметил, что "наше домашнее задание" - это преодоление коррупции "раз и навсегда".

При этом он подчеркнул, что большое желание поставить точку в вопросе коррупции есть и у президента.

Напомним, Украина передала правительству Венгрии дорожную карту решения вопросов по национальным меньшинствам, которые беспокоят Будапешт. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.