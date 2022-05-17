Киберспорт будет привлекать инвестиции и развивать туризм в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины начинает сотрудничество с Украинской Профессиональной киберспортивной Ассоциацией.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и председатель правления Украинской Профессиональной киберспортивных Ассоциации (UPEA) Александр Кохановский подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены увеличивать покрытие высокоскоростным интернетом территории страны, уровень цифровой грамотности населения и развития киберспортивной индустрии в Украине, сообщается на сайте Минцифры.
Также было отмечено, что Украина одна из 25 стран мира, в которых киберспорт признано официальным видом спорта. По словам Кохановского, киберспорт – это многофункциональная платформа, которая позволит не только объединять людей ради развлечения и соревнований, но и ради достижения целей.
Согласно подписанному меморандуму стороны, также планируют популяризировать киберспорт среди ветеранов АТО/ООС, пожилых людей и среди людей с инвалидностью.
Согласно подписанному меморандуму стороны, также планируют популяризировать киберспорт среди ветеранов АТО/ООС, пожилых людей и среди людей с инвалидностью.
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