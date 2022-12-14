Киберпространство стало полноценным полем боевых действий

Украинская сторона продолжает убеждать на всех уровнях в необходимости заморозки передачи украинских IP-адресов, зарегистрированных на временно оккупированных территориях.
В конце ноября был зарегистрирован законопроект в ВР, призванный создать безопасные условия органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных организаций (учреждений), объектов критической инфраструктуры и защитить киберпространство.
Предполагается, что только провайдеры с особым статусом LIR, предоставляемый Европейской сетью Réseaux IP (RIPE NСС), будут иметь возможность подключать к Интернету органы государственной власти, местного самоуправления, государственные организации или объект критической инфраструктуры. Такому телеком-поставщику также будет запрещено осуществлять передачу IP-адресов другим субъектам в Украине или за ее пределы.
Александр Федиенко, автор законопроекта объяснил, что с начала войны оккупанты охотятся за украинскими IP-адресами, иногда россияне присваивают целые автономные системы с пулом адресов.
Предполагается, что только провайдеры с особым статусом LIR, предоставляемый Европейской сетью Réseaux IP (RIPE NСС), будут иметь возможность подключать к Интернету органы государственной власти, местного самоуправления, государственные организации или объект критической инфраструктуры. Такому телеком-поставщику также будет запрещено осуществлять передачу IP-адресов другим субъектам в Украине или за ее пределы.
Александр Федиенко, автор законопроекта объяснил, что с начала войны оккупанты охотятся за украинскими IP-адресами, иногда россияне присваивают целые автономные системы с пулом адресов.
Россиянам IP-адреса и автономные номера требуются из-за блокировки российских сайтов и провайдеров в Украине. Поэтому украинские адреса используются россиянами для размещения заблокированных ресурсов и продолжения информационной войны и пропаганды.
Как Федиенко, так и украинские участники заседания RIPE NCC озвучивали, что часто такая передача IP-адресов является результатом запугивания и силового принуждения по отношению к интернет-провайдерам на оккупированных территориях.
Украинские юристы и ИТ-шники на заседании RIPE NCC в Белграде также настоятельно призывали положить начало украинской сотрудничеству соответствующего отдела, в компетенцию которого входят переводы и назначение адресов. Немедленное замораживание назначения IP-адресов в спорных областях предотвращает риск незаконных и принудительных переводов.
Украинские юристы и ИТ-шники на заседании RIPE NCC в Белграде также настоятельно призывали положить начало украинской сотрудничеству соответствующего отдела, в компетенцию которого входят переводы и назначение адресов. Немедленное замораживание назначения IP-адресов в спорных областях предотвращает риск незаконных и принудительных переводов.
Такую четкую и решительную позицию озвучили на заседании RIPE NCC как советник Минюста Андрей Пилипенко, так и представители ИТ-сообщества, Елена Кушнир (провайдер WEB PRО) и Виктория Опанасюк (Ассоциация правообладателей и поставщиков контента).
Хотя генеральный советник Атина Фрагкули предостерегает, что для такого сотрудничества необходимо будет пересмотреть политику RIPE NCC, которая займет длительное время и может вызвать опасения роста государственного давления, только немедленное решение, пусть даже и временного характера, снижает любые правовые риски для RIPE NCC . Кроме того, многими участниками было отмечено, что механизм замораживания может быть реализован и в рамках соглашения или договора без просмотра всей политики функционирования RIPE.
В то же время RIPE NCC заказал исследования по теме санкций. Ожидается, что исполнительный совет администрирования IP-адресов все же примет скоро временное решение против кражи адресов, что позволит усилить киберзащиту Украины.
Хотя генеральный советник Атина Фрагкули предостерегает, что для такого сотрудничества необходимо будет пересмотреть политику RIPE NCC, которая займет длительное время и может вызвать опасения роста государственного давления, только немедленное решение, пусть даже и временного характера, снижает любые правовые риски для RIPE NCC . Кроме того, многими участниками было отмечено, что механизм замораживания может быть реализован и в рамках соглашения или договора без просмотра всей политики функционирования RIPE.
В то же время RIPE NCC заказал исследования по теме санкций. Ожидается, что исполнительный совет администрирования IP-адресов все же примет скоро временное решение против кражи адресов, что позволит усилить киберзащиту Украины.
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