Киберпространство стало полноценным полем боевых действий

12:44 13 декабря Киев, Украина

Украинская сторона продолжает убеждать на всех уровнях в необходимости заморозки передачи украинских IP-адресов, зарегистрированных на временно оккупированных территориях.

В конце ноября был зарегистрирован законопроект в ВР, призванный создать безопасные условия органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных организаций (учреждений), объектов критической инфраструктуры и защитить киберпространство.



Предполагается, что только провайдеры с особым статусом LIR, предоставляемый Европейской сетью Réseaux IP (RIPE NСС), будут иметь возможность подключать к Интернету органы государственной власти, местного самоуправления, государственные организации или объект критической инфраструктуры. Такому телеком-поставщику также будет запрещено осуществлять передачу IP-адресов другим субъектам в Украине или за ее пределы.



Александр Федиенко, автор законопроекта объяснил, что с начала войны оккупанты охотятся за украинскими IP-адресами, иногда россияне присваивают целые автономные системы с пулом адресов.

Россиянам IP-адреса и автономные номера требуются из-за блокировки российских сайтов и провайдеров в Украине. Поэтому украинские адреса используются россиянами для размещения заблокированных ресурсов и продолжения информационной войны и пропаганды.

«К сожалению, таких случаев гораздо больше, чем я здесь перечислил. Война требует быстрых и эффективных решений от RIPE как глобальной организации, чтобы помочь предотвратить будущие трагедии», — писал Федиенко в письме RIPE LCC.

Как Федиенко, так и украинские участники заседания RIPE NCC озвучивали, что часто такая передача IP-адресов является результатом запугивания и силового принуждения по отношению к интернет-провайдерам на оккупированных территориях.



Украинские юристы и ИТ-шники на заседании RIPE NCC в Белграде также настоятельно призывали положить начало украинской сотрудничеству соответствующего отдела, в компетенцию которого входят переводы и назначение адресов. Немедленное замораживание назначения IP-адресов в спорных областях предотвращает риск незаконных и принудительных переводов.

Такую четкую и решительную позицию озвучили на заседании RIPE NCC как советник Минюста Андрей Пилипенко, так и представители ИТ-сообщества, Елена Кушнир (провайдер WEB PRО) и Виктория Опанасюк (Ассоциация правообладателей и поставщиков контента).



Хотя генеральный советник Атина Фрагкули предостерегает, что для такого сотрудничества необходимо будет пересмотреть политику RIPE NCC, которая займет длительное время и может вызвать опасения роста государственного давления, только немедленное решение, пусть даже и временного характера, снижает любые правовые риски для RIPE NCC . Кроме того, многими участниками было отмечено, что механизм замораживания может быть реализован и в рамках соглашения или договора без просмотра всей политики функционирования RIPE.



В то же время RIPE NCC заказал исследования по теме санкций. Ожидается, что исполнительный совет администрирования IP-адресов все же примет скоро временное решение против кражи адресов, что позволит усилить киберзащиту Украины.