КГГА планирует восстановить поврежденный дом на проспекте Лобановского в Киеве

12:39 09 июня Киев, Украина

Дом на проспекте Лобановского в Киеве, который повредила российская ракета, восстановят до середины осени.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".



Восстановление жилого дома на проспекте Лобановского в Киеве, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, планируется завершить к середине осени.