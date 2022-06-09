КГГА планирует восстановить поврежденный дом на проспекте Лобановского в Киеве

Дом на проспекте Лобановского в Киеве, который повредила российская ракета, восстановят до середины осени.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".
Восстановление жилого дома на проспекте Лобановского в Киеве, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, планируется завершить к середине осени.
Восстановление жилого дома на проспекте Лобановского в Киеве, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, планируется завершить к середине осени.
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