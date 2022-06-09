КГГА планирует восстановить поврежденный дом на проспекте Лобановского в Киеве

12:39 09 июня Киев, Украина

Дом на проспекте Лобановского в Киеве, который повредила российская ракета, восстановят до середины осени.

 
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".

Восстановление жилого дома на проспекте Лобановского в Киеве, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, планируется завершить к середине осени.
 
"Вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались. К сожалению, придется разобрать все верхние этажи, нависающие над дыркой от попадания ракеты. Мы общались с профильными институтами и специалистами, но этажи нужно разобрать и построить заново",- сообщил Поворозник.