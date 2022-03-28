Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников

07:52 28 марта Киев, Украина

Каждая пятая российская компания из сферы малого бизнеса сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса после начала «военной операции» в Украине, свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Актион Бухгалтерия» по просьбе Forbes.



Согласно его результатам:

около 11% компаний уволили или отправили в простой менее 10% штата;

6,3% компаний — от 10% до 30% работников;

2,8% — от 50% до 100%.

Более трети — 37,5% — опрошенных сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, 19% — теряют поставщиков. У 31,2% компаний респондентов выручка с конца февраля упала на 10-25% от показателей предыдущего месяца, у 29% выручка — на 25-50%, у 13,7% — более чем на 50%, а 3,5% заявили, что приостановили работу. Около 23% компаний говорят, что их выручка не изменилась или выросла. Почти каждая пятая компания — 17,5% — вынужденно сокращают расходы, 6,7% — меняют логистику.



Почти половина — 45% — опрошенных представителей малого и среднего бизнеса считают наиболее эффективной мерой поддержки в текущей ситуации отсрочку по налогам, 16,5% положительно оценили введение льготного кредитования, 14,4% — моратория на плановые проверки, 1,4% — моратория на банкротство. При этом 23,2% посчитали, что ни одна из этих мер не является эффективной в нынешней ситуации.



В опросе приняли участие около 300 представителей российского малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных — с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, производства, строительства и др. Опрос проводился с 14 по 22 марта.