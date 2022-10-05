Казахстан отклонил требование россии выслать украинского посла

В среду, 5 октября, власти Казахстана отклонили требование россии выслать посла Украины Петра Врублевского из-за комментариев об убийствах россиян, упрекая Москву за, как они назвали, неподходящий тон между "равными стратегическими партнерами".
Об этом сообщает Reuters.
Напряженность накалилась после того, как в августе посол Украины в Астане Петр Врублевский сказал в интервью местному блогеру, имея в виду россиян и войну в Украине, что "чем больше мы убьем русских, тем меньше придется убивать нашим детям". В ответ россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что его комментарии неприемлемы для страны с большим этническим российским меньшинством.
Пресс-секретарь российского МИД мария захарова во вторник, 4 октября, заявила, что москва "возмущена" тем, что Врублевский все еще находится в Астане, и вызвала посла Казахстана.
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров в среду, 5 октября, назвал тон Захаровой "не согласованным с характером союзнических отношений между Казахстаном и россией как равноправными стратегическими партнерами", добавив, что посол россии, в свою очередь, будет вызван в министерство иностранных дел Казахстана.
Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда будет назначен новый украинский посол.
Об этом сообщает Reuters.
Напряженность накалилась после того, как в августе посол Украины в Астане Петр Врублевский сказал в интервью местному блогеру, имея в виду россиян и войну в Украине, что "чем больше мы убьем русских, тем меньше придется убивать нашим детям". В ответ россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что его комментарии неприемлемы для страны с большим этническим российским меньшинством.
Пресс-секретарь российского МИД мария захарова во вторник, 4 октября, заявила, что москва "возмущена" тем, что Врублевский все еще находится в Астане, и вызвала посла Казахстана.
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров в среду, 5 октября, назвал тон Захаровой "не согласованным с характером союзнических отношений между Казахстаном и россией как равноправными стратегическими партнерами", добавив, что посол россии, в свою очередь, будет вызван в министерство иностранных дел Казахстана.
Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда будет назначен новый украинский посол.
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