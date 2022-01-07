Казахстан, как Украина и Беларусь – очередной сигнал для Кремля

17:40 07 Январь Киев, Украина

То, что происходит сегодня в Казахстане, вызвано протестом народа против коррупции, семейственности и авторитаризма власти и всей политической системы страны. Терпение народа не безгранично. Подобные восстания народа против диктатуры и культа личности правителя прошли в свое время в Беларуси и Украине. Теперь это происходит в еще одной соседней с Россией страной. По мнению New York Times такие события становятся очередным вызовом для автократии Кремля.

Подобные протесты могут значительно повлиять на власть Москвы, которая не смотря на все попытки теряет свою экономическую и геополитическую мощь в тех же Беларуси и Украине. На очереди борьбы стоят и другие государства постсоветского пространства, которые, наблюдая за происходящими процессами, тоже готовы встать в оппозицию.

Как заявил российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, события в Казахстане – должны стать предупредительным сигналом для Кремля, ведь власти этой страны представляют собой "уменьшенную копию российских". Понимая это, Путин постарается как можно скорее придавить восстание казахов, чем совершит очередную ошибку.

Прямой интерес к Казахстану как к энергетическому партнеру, имеют и США, ведь компании Exxon Mobil и Chevron сделали миллиардные вложения в месторождения на западе Казахстана - как раз там, где развернулись ожесточенные действия.

Казахстан уже давно видел в лице Вашингтона противовес российскому экономическому влиянию. А вот США давно заметили превосходство авторитаризма власти в России или Беларуси над значимостью власти в Казахстане.