Казахстан договорился экспортировать нефть в обход рф

13:11 12 августа Киев, Украина





Казахстан начнет экспортировать часть своей нефти через Азербайджан, узнал Reuters. Казахстанская нефтяная госкомпания «Казмунайгаз» ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод, который ведет в турецкий порт Джейхан. Контракт должен быть подписан в конце августа, а продажи стартовать с сентября.



Ещё 3,5 млн тонн нефти в год Казахстан сможет экспортировать в 2023 году по азербайджанскому трубопроводу — в грузинский порт Супса. «Тенгизшевройл» — совместное предприятие Chevron и «КазМунайГаз» начал пользовался маршрутом через грузинский порт Батуми. После июльской остановки российским судом экспорта казахстанской нефти через «Каспийский трубопроводный консорциум» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев срочно открывает новые пути для транспортировки казахстанской нефти.Казахстан начнет экспортировать часть своей нефти через Азербайджан, узнал Reuters. Казахстанская нефтяная госкомпания «Казмунайгаз» ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод, который ведет в турецкий порт Джейхан. Контракт должен быть подписан в конце августа, а продажи стартовать с сентября.Ещё 3,5 млн тонн нефти в год Казахстан сможет экспортировать в 2023 году по азербайджанскому трубопроводу — в грузинский порт Супса. «Тенгизшевройл» — совместное предприятие Chevron и «КазМунайГаз» начал пользовался маршрутом через грузинский порт Батуми.

В июле российский суд пригрозил закрыть Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), что побудило правительство Казахстана и крупных иностранных производителей в качестве меры предосторожности заключить контракты на другие каналы сбыта.