Катастрофа МАУ: четыре страны выдвинули Ирану требования

Своим бездействием Иран нарушает международное право, в связи с чем Канада, Украина, Швеция и Великобритания направили в Тегеран совместные претензии и требования.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД, 3 июня.
Там также указывается, что страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых - признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем четко высказанным способом, обеспечение прозрачности уголовного расследования основанного на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.
Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии