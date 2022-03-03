Катастрофа МАУ: четыре страны выдвинули Ирану требования

20:56 03 Июнь Киев, Украина

Своим бездействием Иран нарушает международное право, в связи с чем Канада, Украина, Швеция и Великобритания направили в Тегеран совместные претензии и требования.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД , 3 июня.

"В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении.

Там также указывается, что страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых - признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем четко высказанным способом, обеспечение прозрачности уголовного расследования основанного на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.