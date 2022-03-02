Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыла иранская делегация

15:54 01 Июнь Киев, Украина

В Киеве пройдет третий раунд переговоров Украины и Ирана о сбитому под Тегераном рейсу МАУ , иранская делегация уже в Украине.

Об этом сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.

"Делегация Исламской Республики Иран во главе с г-ном Мохсеном Бахарвандом… прибыла сегодня в Украину для обсуждения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", - написал он в Twitter.

Напомним, недавно суд в Канаде признал терактом сбитие самолета МАУ в Иране. Такое решение было принято на основании мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.



В свою очередь Иран считает "безосновательным" решение суда Канады. В Иране назвали "проявлением политического подхода" решение канадского суда о признании терактом сбитие украинского самолета.



