Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыла иранская делегация

В Киеве пройдет третий раунд переговоров Украины и Ирана о сбитому под Тегераном рейсу МАУ, иранская делегация уже в Украине.
Об этом сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.
Напомним, недавно суд в Канаде признал терактом сбитие самолета МАУ в Иране. Такое решение было принято на основании мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.
В свою очередь Иран считает "безосновательным" решение суда Канады. В Иране назвали "проявлением политического подхода" решение канадского суда о признании терактом сбитие украинского самолета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии