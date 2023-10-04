Катастрофа МАУ: Иран отказывается признать полную ответственность

07:32 04 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе МИД.



Как отметили в ведомстве, Координационная группа, начиная с 2020 года, предпринимала несколько попыток разрешить спор по авиакатастрофе самолета путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран согласился встретиться для переговоров.



Дипломаты указали, что ключевыми темами в ходе обсуждения были: В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752 Тегеран-Киев.Об этом сообщили в пресс-службе МИД.Как отметили в ведомстве, Координационная группа, начиная с 2020 года, предпринимала несколько попыток разрешить спор по авиакатастрофе самолета путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран согласился встретиться для переговоров.Дипломаты указали, что ключевыми темами в ходе обсуждения были:

ответственность Ирана за нарушение им международного права;

необходимость полного возмещения ущерба, причиненного ущербом Ираном рейсу PS752.

"Для группы полное возмещение означает больше, чем просто финансовая компенсация", — проинформировали в министерстве.

Однако Иран до сих пор не хочет поддерживать позицию стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, и продолжает игнорировать их претензии.