Катастрофа МАУ: Иран отказывается признать полную ответственность

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752 Тегеран-Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Как отметили в ведомстве, Координационная группа, начиная с 2020 года, предпринимала несколько попыток разрешить спор по авиакатастрофе самолета путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран согласился встретиться для переговоров.
Дипломаты указали, что ключевыми темами в ходе обсуждения были:
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Как отметили в ведомстве, Координационная группа, начиная с 2020 года, предпринимала несколько попыток разрешить спор по авиакатастрофе самолета путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран согласился встретиться для переговоров.
Дипломаты указали, что ключевыми темами в ходе обсуждения были:
- ответственность Ирана за нарушение им международного права;
- необходимость полного возмещения ущерба, причиненного ущербом Ираном рейсу PS752.
Однако Иран до сих пор не хочет поддерживать позицию стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, и продолжает игнорировать их претензии.
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