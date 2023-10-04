Катастрофа МАУ: Иран отказывается признать полную ответственность

07:32 04 октября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752 Тегеран-Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Как отметили в ведомстве, Координационная группа, начиная с 2020 года, предпринимала несколько попыток разрешить спор по авиакатастрофе самолета путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран согласился встретиться для переговоров.

Дипломаты указали, что ключевыми темами в ходе обсуждения были:
  • ответственность Ирана за нарушение им международного права;
  • необходимость полного возмещения ущерба, причиненного ущербом Ираном рейсу PS752.
"Для группы полное возмещение означает больше, чем просто финансовая компенсация", — проинформировали в министерстве.
Однако Иран до сих пор не хочет поддерживать позицию стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, и продолжает игнорировать их претензии.
"Пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном суде ООН", — добавили в МИД.