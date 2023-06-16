Катастрофа Каховской ГЭС: Крым на грани долгосрочного водного кризиса

В результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами, Крым столкнулся с угрозой долгосрочного отсутствия воды.
Татьяна Тимочко, председатель общественной природоохранной организации "Всеукраинская экологическая лига" и советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, рассказала о серьезных последствиях подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Снижение уровня воды в Каховском водохранилище создает новые угрозы для ядерной безопасности Украины, так как уровень воды в водоеме-охладителе Запорожской АЭС зависит от наполненности Кременчугского водохранилища.
Полностью разрушенная Каховская ГЭС вызовет одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия, ставя под угрозу жизни тысяч мирных жителей.
Российские оккупанты искусственно создали неконтролируемый паводок, который приведет к затоплению и подтоплению населенных пунктов, а также разрушению объектов ниже уровня воды.
Это сильно отразится на сельском хозяйстве в регионе. Крым может остаться без воды на длительный период, возможно, на 10-15 лет, или даже навсегда.
Согласно информации Тимочко, станционный пруд-охладитель в настоящее время достаточно заполнен, но уровень воды будет критическим для жителей уже через несколько часов.
Изменение гидрологического режима искусственного водохранилища приведет к массовому гибели рыбы, что может вызвать вспышки инфекций в населенных пунктах, расположенных вдоль берега.
Глава "Всеукраинской экологической лиги" также отметила, что Днепр разольется на оба берега - правый, где находится Херсон, и левый, где расположена Новая Каховка.
Однако наибольший удар получит левобережье Херсонщины, так как оно находится ниже территории правого берега. Приоритетными зонами пострадают пойменные территории и надпойменные террасы.
Татьяна Тимочко, председатель общественной природоохранной организации "Всеукраинская экологическая лига" и советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, рассказала о серьезных последствиях подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Снижение уровня воды в Каховском водохранилище создает новые угрозы для ядерной безопасности Украины, так как уровень воды в водоеме-охладителе Запорожской АЭС зависит от наполненности Кременчугского водохранилища.
Полностью разрушенная Каховская ГЭС вызовет одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия, ставя под угрозу жизни тысяч мирных жителей.
Российские оккупанты искусственно создали неконтролируемый паводок, который приведет к затоплению и подтоплению населенных пунктов, а также разрушению объектов ниже уровня воды.
Это сильно отразится на сельском хозяйстве в регионе. Крым может остаться без воды на длительный период, возможно, на 10-15 лет, или даже навсегда.
Согласно информации Тимочко, станционный пруд-охладитель в настоящее время достаточно заполнен, но уровень воды будет критическим для жителей уже через несколько часов.
Изменение гидрологического режима искусственного водохранилища приведет к массовому гибели рыбы, что может вызвать вспышки инфекций в населенных пунктах, расположенных вдоль берега.
Глава "Всеукраинской экологической лиги" также отметила, что Днепр разольется на оба берега - правый, где находится Херсон, и левый, где расположена Новая Каховка.
Однако наибольший удар получит левобережье Херсонщины, так как оно находится ниже территории правого берега. Приоритетными зонами пострадают пойменные территории и надпойменные террасы.
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