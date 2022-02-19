Катастрофа Ан-26: правительство выплатит компенсации семьям погибших

18:48 29 Сентябрь Киев, Украина





Об этом заявил Президент Украины Владимир Правительство работает над вопросом выплаты компенсаций семьям погибших военных и курсантов в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский

«Я думаю, что деньги – это последнее, что может интересовать семьи. К сожалению, мы не можем вернуть им их детей, но правительство получило позицию Офиса Президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила еще деньги для поддержки», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что это – страшная трагедия, которая должна быть тщательно расследована.



По его словам, погибшие были родом из разных областей Украины, и церемонии прощания с ними могут пройти после идентификации их тел и установления личностей.