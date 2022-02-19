Катастрофа Ан-26: правительство выплатит компенсации семьям погибших
18:48 29 Сентябрь Киев, Украина
Правительство работает над вопросом выплаты компенсаций семьям погибших военных и курсантов в результате авиакатастрофы самолета Ан-26
в Харьковской области.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский
.
«Я думаю, что деньги – это последнее, что может интересовать семьи. К сожалению, мы не можем вернуть им их детей, но правительство получило позицию Офиса Президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила еще деньги для поддержки», – сказал Глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что это – страшная трагедия, которая должна быть тщательно расследована.
По его словам, погибшие были родом из разных областей Украины, и церемонии прощания с ними могут пройти после идентификации их тел и установления личностей.
«Должна поработать экспертная комиссия, они идентифицируют тела погибших. Такова процедура. Это может быть через две-три недели. Я понимаю, что такие вещи нужно делать срочно, особенно когда этого ждут, прежде всего, родные и близкие», – подчеркнул Президент.
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