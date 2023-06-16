Картографическая пропаганда: МИД обнаружил 20 случаев некорректного изображения границ Украины

С начала этого года Министерство иностранных дел Украины обнаружило 20 случаев некорректного изображения границ Украины на картах. В прошлом году таких случаев было около 25.
Об этом рассказала директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД Ирина Боровец.
Об этом рассказала директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД Ирина Боровец.
Она добавила, что посольство Украины в США сейчас ведет переговоры с National Geographic, Amazon и Google Maps по устранению ошибок в соответствующей сфере и недопущению их в дальнейшем.
В то же время директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД сообщила, что ведомство также работает с популяризацией общественного мнения за рубежом, что Крым — это часть Украины.
Некоторые мировые компании под влиянием российской пропаганды некорректно печатают карты Украины. В частности, на некоторых распространяющихся за рубежом картографических изображениях Крым обозначен как российская территория.
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