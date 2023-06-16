Картографическая пропаганда: МИД обнаружил 20 случаев некорректного изображения границ Украины

08:14 15 июня Киев, Украина

С начала этого года Министерство иностранных дел Украины обнаружило 20 случаев некорректного изображения границ Украины на картах. В прошлом году таких случаев было около 25.



Об этом рассказала директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД Ирина Боровец.

"Легче всего исправить карты в интернет-изданиях, это вообще не проблема, ведь нам всегда идут навстречу. Чуть сложнее с печатными изданиями, но мы имели и такие случаи, когда после реакции посольства изымалась печатная продукция", — сказала Ирина Боровец.

Она добавила, что посольство Украины в США сейчас ведет переговоры с National Geographic, Amazon и Google Maps по устранению ошибок в соответствующей сфере и недопущению их в дальнейшем.