Картографическая пропаганда: МИД обнаружил 20 случаев некорректного изображения границ Украины

08:14 15 июня Киев, Украина

С начала этого года Министерство иностранных дел Украины обнаружило 20 случаев некорректного изображения границ Украины на картах. В прошлом году таких случаев было около 25.

Об этом рассказала директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД Ирина Боровец.
"Легче всего исправить карты в интернет-изданиях, это вообще не проблема, ведь нам всегда идут навстречу. Чуть сложнее с печатными изданиями, но мы имели и такие случаи, когда после реакции посольства изымалась печатная продукция", — сказала Ирина Боровец.
Она добавила, что посольство Украины в США сейчас ведет переговоры с National Geographic, Amazon и Google Maps по устранению ошибок в соответствующей сфере и недопущению их в дальнейшем.

В то же время директор департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД сообщила, что ведомство также работает с популяризацией общественного мнения за рубежом, что Крым — это часть Украины.

Некоторые мировые компании под влиянием российской пропаганды некорректно печатают карты Украины. В частности, на некоторых распространяющихся за рубежом картографических изображениях Крым обозначен как российская территория.