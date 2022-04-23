Карта без Крыма: в МОК извинились и исправили ошибку

Международный олимпийский комитет (МОК) после обращения МИД, исправил скандальную карту на сайте Олимпиады с отделенным от Украины Крымом и принес извинения.
Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Накануне СМИ обратили внимание, что карта стран мира на официальном сайте проходящих сейчас Олимпийских игр в Токио содержит границу между материковой частью Украины и Крымом.
Карта отображается во всплывающем автоматически окне Olympics — Cheer Zone (зона поддержки) на странице с результатами соревнований олимпийцев. На данный момент Крым на ней указан как часть территории Украины.
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