Карл Бильдт: войско РФ, потерявшее треть техники – непригодно
11:44 12 марта Киев, Украина
За две недели войны в Украине российская армия потеряла четверть своей военной техники. При этом воинская часть, потери в технике которой составляют треть от имеющейся, считается непригодной.
Об этом заявил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.
"Я слышал оценки здесь, в округе Колумбия, что за две недели до четверти российской военной техники во время вторжения в Украину было уничтожено или выведено из строя. С давних военных времен помню, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной", – заявил Бильдт.
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