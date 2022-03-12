Карл Бильдт: войско РФ, потерявшее треть техники – непригодно

Об этом заявил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.

"Я слышал оценки здесь, в округе Колумбия, что за две недели до четверти российской военной техники во время вторжения в Украину было уничтожено или выведено из строя. С давних военных времен помню, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной", – заявил Бильдт.