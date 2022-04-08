Карантин выходного дня: правительство поддержит предпринимателей

20:02 11 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство понимает, как любые ограничительные меры, в том числе и карантин выходного дня, влияют на работу бизнеса.
 
С этой целью было принято решение вернуть и расширить программы поддержки бизнеса:
  • компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства (программа по частичной безработице, действовавшая весной-летом этого года);
  • выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной;
  • вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
«Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы», — заявил Шмыгаль.