Карантин выходного дня: правительство поддержит предпринимателей

20:02 11 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство понимает, как любые ограничительные меры, в том числе и карантин выходного дня, влияют на работу бизнеса.

С этой целью было принято решение вернуть и расширить программы поддержки бизнеса:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства (программа по частичной безработице, действовавшая весной-летом этого года);

выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.