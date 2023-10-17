Канцлер Германии прибыл в Израиль в знак солидарности

Канцлер Германии, Олаф Шольц, прибыл в Израиль в рамках визита солидарности, как сообщает правительство ФРГ.
Его самолет приземлился в Тель-Авиве 17 октября. Олаф Шольц стал первым главой иностранного правительства, посетившим Израиль после начала ответной операции страны против террористической группировки ХАМАС.
По словам Шольца, его визит в Израиль направлен на выражение солидарности с этой страной после нападения со стороны ХАМАС. Он также выразил намерение обсудить с руководством Израиля ряд конкретных практических вопросов, включая безопасность в регионе и организацию гуманитарной помощи.
В рамках визита Олафа Шольца запланированы переговоры с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, а также с одним из лидеров оппозиции, Бени Ганцем, который на прошлой неделе вошел в состав чрезвычайного правительства, возглавляемого Нетаньяху. Также ожидается встреча с родственниками немецких заложников, удерживаемых ХАМАС.
Вечером того же дня Олаф Шольц вылетит в Египет.
Президент Израиля отметил визит Олафа Шольца как "большое послание надежды" и "колоссальное выражение солидарности". Кроме того, Шольц предостерег власти Ирана и радикальное шиитское движение Хезболлах, поддерживаемое Ираном, от вмешательства в военный конфликт между Израилем и ХАМАС.
Его самолет приземлился в Тель-Авиве 17 октября. Олаф Шольц стал первым главой иностранного правительства, посетившим Израиль после начала ответной операции страны против террористической группировки ХАМАС.
По словам Шольца, его визит в Израиль направлен на выражение солидарности с этой страной после нападения со стороны ХАМАС. Он также выразил намерение обсудить с руководством Израиля ряд конкретных практических вопросов, включая безопасность в регионе и организацию гуманитарной помощи.
В рамках визита Олафа Шольца запланированы переговоры с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, а также с одним из лидеров оппозиции, Бени Ганцем, который на прошлой неделе вошел в состав чрезвычайного правительства, возглавляемого Нетаньяху. Также ожидается встреча с родственниками немецких заложников, удерживаемых ХАМАС.
Вечером того же дня Олаф Шольц вылетит в Египет.
Президент Израиля отметил визит Олафа Шольца как "большое послание надежды" и "колоссальное выражение солидарности". Кроме того, Шольц предостерег власти Ирана и радикальное шиитское движение Хезболлах, поддерживаемое Ираном, от вмешательства в военный конфликт между Израилем и ХАМАС.
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