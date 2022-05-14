Канцлер Германии перед визитом в Киев посетит Москву

15:40 13 августа Киев, Украина

Перед официальным визитом в Киев, который запланирован на 22 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главой Кремля Владимиром Путиным

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт на пресс-конференции 13 августа.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы", - сказал он.

В Кремле уже подтвердили встречу Путина с главой правительства Германии, отметив, что на ней будет идти речь об отношениях между двумя государствами и актуальных международных вопросах.



Последний раз канцлер Германии посещала РФ в январе 2020 года.