Канцлер Германии осудил путина за циничные высказывания о жертвах на Ближнем Востоке

16:43 19 октября Киев, Украина

Канцлер Германии, Олаф Шольц, выразил свое возмущение и назвал высказывание президента россии, владимира путина, о возможных жертвах среди гражданского населения вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке максимально циничным.

Это заявление Шольца было сделано им в ходе выступления в Бундестаге.
"Меня чрезвычайно возмущает, когда я слышу, как российский президент недавно предупреждал о возможности пострадавших среди гражданского населения в вооруженных конфликтах. Трудно найти более циничное заявление", - говорится в его заявлении.