Канцлер Германии осудил путина за циничные высказывания о жертвах на Ближнем Востоке
16:43 19 октября Киев, Украина
Канцлер Германии, Олаф Шольц
, выразил свое возмущение и назвал высказывание президента россии, владимира путина
, о возможных жертвах среди гражданского населения вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке максимально циничным.
Это заявление Шольца было сделано им в ходе выступления в Бундестаге.
"Меня чрезвычайно возмущает, когда я слышу, как российский президент недавно предупреждал о возможности пострадавших среди гражданского населения в вооруженных конфликтах. Трудно найти более циничное заявление", - говорится в его заявлении.
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