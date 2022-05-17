Канцлер Германии назвал условия завершения войны в Украине

18:04 17 мая Киев, Украина

Для окончания военного вторжения, Россия обязана остановить боевые действия и освободить территорию Украины.

 
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что дипломатическое урегулирование войны возможно лишь после вывода войск РФ с территории Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
 
"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.