Канцлер Германии назвал условия завершения войны в Украине

Для окончания военного вторжения, Россия обязана остановить боевые действия и освободить территорию Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что дипломатическое урегулирование войны возможно лишь после вывода войск РФ с территории Украины.
Об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
Об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
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