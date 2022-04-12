Канцлер Австрии пообещал Путину, что ЕС продолжит ужесточать санкции

21:05 11 апреля Киев, Украина





Канцлер Австрии — первый европейский лидер, совершивший визит в Москву после начала российской военной спецоперации на Украине. Встреча Нехаммера с Путиным проходила в Ново-Огарево в течение полутора часов в закрытом формате. Стороны не делали протокольных кадров и итогового заявления для прессы. Санкции Евросоюза против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине не перестанут умирать люди. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает издание Kurier.Канцлер Австрии — первый европейский лидер, совершивший визит в Москву после начала российской военной спецоперации на Украине. Встреча Нехаммера с Путиным проходила в Ново-Огарево в течение полутора часов в закрытом формате. Стороны не делали протокольных кадров и итогового заявления для прессы.

«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной», - предупредил Нехаммер.

О темах разговора с российским президентом Нехамер сообщил накануне в твиттере. Австрийский канцлер был намерен обсудить прекращение огня и организацию гуманитарных коридоров в Украине. Отдельно он поднял вопрос об убийствах мирных жителей в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.



О планах поговорить с российским президентом Нехаммер предупредил украинского лидера Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По возвращении из Москвы он расскажет о ходе и результатах переговоров главам европейских государств.