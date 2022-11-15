Канада выделит Украине 500 млн долларов помощи - Трюдо
17:05 14 ноября Киев, Украина
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
анонсировал дополнительную военную помощь для Украины на сумму 500 миллионов долларов, а также пообещал ввести новые санкции против россии.
Об этом 14 ноября сообщает пресс- служба премьера.
"Сегодня на саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь Вооруженным силам Украины оградить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения россии", —
говорится в сообщении.
Эти деньги должны пойти на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, Канада вводит дополнительные санкции против граждан рф в связи с нарушением прав человека в россии.
"Эти санкции направлены против 23 сотрудников органов юстиции и безопасности россии, в том числе сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции. Эти новые меры основываются на санкциях, которые Канада ввела более 1400 физических и юридических лиц после незаконного и непровоцированного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года", — отмечается в сообщении.
Трюдо пообещал и дальше оказывать Украине поддержку.
"Канада продолжает поддерживать Украину, поскольку она защищает свою территорию, суверенитет и независимость от россии. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, поскольку они продолжают мужественно бороться против незаконного вторжения владимира путина, а эти новые санкции повлияют на тех, кто поддерживает эти военные действия". Мы вместе с другими членами международного сообщества будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь россию к ответственности за ее жестокие действия против Украины", — подчеркнул политик.
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