Канада выделит Украине 500 млн долларов помощи - Трюдо

17:05 14 ноября Киев, Украина





Об этом 14 ноября сообщает пресс- служба премьера. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал дополнительную военную помощь для Украины на сумму 500 миллионов долларов, а также пообещал ввести новые санкции против россии.Об этом 14 ноября сообщает пресс- служба премьера.

"Сегодня на саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь Вооруженным силам Украины оградить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения россии", — говорится в сообщении.

Эти деньги должны пойти на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов, пояснили в пресс-службе.



Кроме того, Канада вводит дополнительные санкции против граждан рф в связи с нарушением прав человека в россии.

"Эти санкции направлены против 23 сотрудников органов юстиции и безопасности россии, в том числе сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции. Эти новые меры основываются на санкциях, которые Канада ввела более 1400 физических и юридических лиц после незаконного и непровоцированного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года", — отмечается в сообщении.

Трюдо пообещал и дальше оказывать Украине поддержку.