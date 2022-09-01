Канада вводит санкции против 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора

16:13 23 августа Киев, Украина

Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1 750 человек, организаций россии и беларуси. И объявит о новых санкциях еще 62 лицам, а также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Крымской платформы.

По его словам, российский диктатор владимир путин ведет чрезвычайно агрессивную войну против Украины и мирных жителей.

"Мы не можем забыть, что путинское нашествие началось с 2014 года. Украинский народ имеет право защищаться, и защищать свой Крым. Мы намерены поддерживать вас", – заверил Трюдо.

Премьер-министр Канады заявил, что мир и украинцы не должны привыкать к полномасштабной войне и к этому ужасу. Он заверил, что Канада будет в дальнейшем поддерживать Украину.

СМИ пишут, что таким образом до конца года под санкции попадут все главы регионов рф, а затем черед наступит второго и третьего эшелона чиновников.

Кроме того, Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает системы ПВО, ракетные системы и боеприпасы.