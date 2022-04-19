Канада ввела санкции в отношении 14 физлиц рф, включая бизнесменов и членов их семей

18:15 19 апреля Киев, Украина

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что сегодня вводятся новые санкции против России в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.





Эти действия демонстрируют, что Эти новые меры накладывают ограничения на 14 близких соратников российского режима, включая российских олигархов и членов их семей. Среди них две взрослые дочери президента Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, также в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин, президент Международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров. Кроме того санкции ведены против экс-журналистки RT Екатерины Винокуровой и родственников главы МИД России Сергея Лаврова.Эти действия демонстрируют, что Канада не откажется от привлечения президента России Владимира Путина и его соратников к ответственности за их соучастие во вторжении российского режима в Украину.

«Канада продолжает поддерживать смелых мужчин и женщин, которые борются за свою свободу в Украине. Мы будем и впредь давить на российский режим в координации с нашими союзниками и будем неустанно добиваться ответственности за их действия. Они ответят за свои преступления», - сказала Мелани Жоли.

Отчет представленный экспертами ОБСЕ на прошлой неделе, подтвердил, что российские силы совершают серьезные злодеяния и нарушения прав человека в Украине, включая военные преступления и вероятные преступления против человечности. Канада также продолжит принимать дальнейшие меры в ответ на зверства, совершенные российским руководством.



Канада продолжает следить за ситуацией и координировать действия со своими партнерами по международному сообществу в ответ на варварские действия российского режима.