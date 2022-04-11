Канада ввела санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора

20:33 11 апреля Киев, Украина

Власти Канады ввели санкции еще против 33 российских предприятий оборонного сектора из-за продолжающейся агресси РФ в Украине, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Под санкции попали компании в таких сферах, как ударные беспилотники, ракетостроение, ракетное топливо, бронетехника, ядерные энергетические установки для подлодок и космоса, судостроение и судоремонт, электроника и электротехника. В частности Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток».
"Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Напомним, 6 апреля правительство Канады расширило персональные санкции против россиян, включив в списки нескольких бизнесменов и политиков. Попадание в список означает заморозку активов в Канаде, запрет на въезд в страну, совершение сделок с любой собственностью в Канаде и предоставление заемного финансирования.

В санкционных списках Канады уже находятся президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министра финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Под ограничениями также оказались Минфин России, ЦБ и Фонд национального благосостояния, а также ряд компаний и банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Ростех», «Ростелеком», «Русгидро», «Алросу», РЖД, «Газпром», «Транснефть», Объединенную авиастроительную корпорацию и др.