Канада ввела новые санкции против агрессии РФ

17:46 20 мая Киев, Украина

Новый пакет санкций Канады против России включает в себя ограничения для русских олигархов и запрет на экспорт предметов роскоши.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу сообщении МИД Канады.



Новые санкции налагают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима.



Эти лица непосредственно способствовали нелепой войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины, говорится в заявлении министерства.



Кроме того, санкции включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на импорт предметов роскоши из России.



Эти предметы включают в себя алкогольные напитки, табачные изделия, некоторые текстильные изделия и спортивную одежду, обувь, элитную одежду и аксессуары, ювелирные изделия, посуду и предметы искусства.



Канада также запрещает импорт из России предметов роскоши, таких как алкогольные напитки, морепродукты, рыба и непромышленные алмазы. Эти категории представляли товары на сумму 75,7 млн. долларов в 2021 году.



Правительство Канады также вводит запрет на экспорт продуктов, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении орудия Россией.