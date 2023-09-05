Канада ужесточает санкции против россии в ответ на продолжающуюся агрессию

19:06 23 августа Киев, Украина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против россии. Санкции были введены в ответ на продолжающуюся агрессию россии против Украины.

Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.
 
"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции против четырех физических и 29 юридических лиц из российского военного, промышленного, финансового и атомного секторов", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что цель этих санкций - "заставить россию покинуть всю Украину, в том числе и Крым".
 
"Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - отметил премьер-министр.