Канада ужесточает санкции против россии в ответ на продолжающуюся агрессию

19:06 23 августа Киев, Украина





Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против россии. Санкции были введены в ответ на продолжающуюся агрессию россии против Украины.Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.

"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции против четырех физических и 29 юридических лиц из российского военного, промышленного, финансового и атомного секторов", - сказал Трюдо.



Он подчеркнул, что цель этих санкций - "заставить россию покинуть всю Украину, в том числе и Крым".