Канада ужесточает санкции против россии в ответ на продолжающуюся агрессию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против россии. Санкции были введены в ответ на продолжающуюся агрессию россии против Украины.
Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.
Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.
Он подчеркнул, что цель этих санкций - "заставить россию покинуть всю Украину, в том числе и Крым".
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