Канада существенно расширила санкции против рф

Канада расширила санкционный список на 29 человек и 15 юрлиц, в частности под ограничительные меры попали патриарх Кирилл, пресс-секретарь главы МИД рф и т.д.
Об этом говорится на сайте правительства страны.
Министерство иностранных дел Канады сопроводило это решение следующим комментарием:
Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину.
Министерство иностранных дел Канады сопроводило это решение следующим комментарием:
Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину.
Под санкции попали бизнесмены Тигран Худавердян и Александр Лебедев, директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, телеведущие Ольга Скабеева, Екатерина Андреева и Артем Шейнин, тележурналист Аркадий Мамонтов, кинорежиссер Тигран Кеосаян, директор вещания RT Антон Красовский, официальный представитель МИД рф Мария Захарова, патриарх Кирилл и др.
Среди организаций в черном списке, в частности, оказались Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.
Помимо этого, санкции распространили на Роскомнадзор и Россотрудничество, «Газпром-медиа» и «Национальную Медиа Группу». Вместе с ними в перечень добавили онлайн-платформу «Смотрим» и сайт программы «Вести».
Среди организаций в черном списке, в частности, оказались Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.
Помимо этого, санкции распространили на Роскомнадзор и Россотрудничество, «Газпром-медиа» и «Национальную Медиа Группу». Вместе с ними в перечень добавили онлайн-платформу «Смотрим» и сайт программы «Вести».
Канада также ввела запрет на импорт золота из россии и некоторые изделия из него.
Кроме того, Канада запустила специальный интернет-ресурс, призванный противостоять дезинформации с помощью фактов.
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