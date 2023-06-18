Канада существенно расширила санкции против рф

18:43 08 июля Киев, Украина

Канада расширила санкционный список на 29 человек и 15 юрлиц, в частности под ограничительные меры попали патриарх Кирилл, пресс-секретарь главы МИД рф и т.д.





Министерство иностранных дел Канады сопроводило это решение следующим комментарием:



Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину. Об этом говорится на сайте правительства страны.Министерство иностранных дел Канады сопроводило это решение следующим комментарием:Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину.





Среди организаций в черном списке, в частности, оказались Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.



Помимо этого, санкции распространили на Роскомнадзор и Россотрудничество, «Газпром-медиа» и «Национальную Медиа Группу». Вместе с ними в перечень добавили онлайн-платформу «Смотрим» и сайт программы «Вести».



Под санкции попали бизнесмены Тигран Худавердян и Александр Лебедев, директор ВГТРК Олег Добродеев, глава ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, телеведущие Ольга Скабеева, Екатерина Андреева и Артем Шейнин, тележурналист Аркадий Мамонтов, кинорежиссер Тигран Кеосаян, директор вещания RT Антон Красовский, официальный представитель МИД рф Мария Захарова, патриарх Кирилл и др.Среди организаций в черном списке, в частности, оказались Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.Помимо этого, санкции распространили на Роскомнадзор и Россотрудничество, «Газпром-медиа» и «Национальную Медиа Группу». Вместе с ними в перечень добавили онлайн-платформу «Смотрим» и сайт программы «Вести».

Канада также ввела запрет на импорт золота из россии и некоторые изделия из него.

Кроме того, Канада запустила специальный интернет-ресурс , призванный противостоять дезинформации с помощью фактов.