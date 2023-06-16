Канада предоставляет Украине ракеты и расширяет медицинскую помощь в Польше

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 43 ракет класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9 из резервов Вооруженных сил Канады.
Это сообщение было распространено пресс-службой Министерства обороны Канады.
Помимо этого, Канада расширяет свою присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER.
Пять дополнительных медицинских инструкторов из Вооруженных сил Канады (CAF) будут отправлены в Польшу, чтобы присоединиться к уже действующей группе из семи членов CAF, занимающихся повышением квалификации медицинских навыков украинского персонала ВСУ.
Увеличение числа медицинских тренеров позволит удвоить количество украинских военнослужащих, получающих квалификацию.
Операция UNIFIER представляет собой совместную инициативу Вооруженных Сил Канады и Украины, направленную на реформирование украинских военных сил.
Это сообщение было распространено пресс-службой Министерства обороны Канады.
Помимо этого, Канада расширяет свою присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER.
Пять дополнительных медицинских инструкторов из Вооруженных сил Канады (CAF) будут отправлены в Польшу, чтобы присоединиться к уже действующей группе из семи членов CAF, занимающихся повышением квалификации медицинских навыков украинского персонала ВСУ.
Увеличение числа медицинских тренеров позволит удвоить количество украинских военнослужащих, получающих квалификацию.
Операция UNIFIER представляет собой совместную инициативу Вооруженных Сил Канады и Украины, направленную на реформирование украинских военных сил.
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