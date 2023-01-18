Канада отправит в Украину партию бронемашин Senator

17:11 18 января Киев, Украина

Канада предоставит Украине 200 бронемашин Senator. Об этом объявила министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится с визитом в Киеве, сообщается на сайте канадского правительства в среду, 18 января.

"Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссиссоге, Онтарио. Эта помощь оценивается в более чем 90 млн долларов и выделена в рамках дополнительных 500 млн долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года", – говорится в сообщении.



Также Ананд заявила, что она провела продуктивную двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Они обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины , запланированном на пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии.



Ананд проинформировала Резникова о ходе операции UNIFIER – учебной миссии Канады для украинского персонала, которая в настоящее время действует в Великобритании и Польше. Приблизительно 230 канадских военнослужащих в настоящее время задействованы в операции UNIFIER.