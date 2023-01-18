Канада отправит в Украину партию бронемашин Senator

Канада предоставит Украине 200 бронемашин Senator. Об этом объявила министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится с визитом в Киеве, сообщается на сайте канадского правительства в среду, 18 января.
Также Ананд заявила, что она провела продуктивную двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Они обсудили свое предстоящее участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины , запланированном на пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии.
Ананд проинформировала Резникова о ходе операции UNIFIER – учебной миссии Канады для украинского персонала, которая в настоящее время действует в Великобритании и Польше. Приблизительно 230 канадских военнослужащих в настоящее время задействованы в операции UNIFIER.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии