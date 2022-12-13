Канада отправит в Украину 50 осветительных башен в качестве помощи энергетикам

09:38 13 декабря Киев, Украина

В качестве помощи Канада направит в Украину 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.



Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".



По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину.



Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины.