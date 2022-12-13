Канада отправит в Украину 50 осветительных башен в качестве помощи энергетикам

09:38 13 декабря Киев, Украина

В качестве помощи Канада направит в Украину 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".

По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину.

Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины.
 
"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового Года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики имели возможность работать днем и ночью", - рассказала посол.