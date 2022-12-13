Канада отправит в Украину 50 осветительных башен в качестве помощи энергетикам

В качестве помощи Канада направит в Украину 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".
По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину.
Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".
По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину.
Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины.
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